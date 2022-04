Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theraclion: le dispositif Sonovein franchit un cap information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 12:27









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la chirurgie non invasive par échothérapie Theraclion a annoncé jeudi avoir atteint le cap des 1.000 patients traités à partir de son dispositif Sonovein.



Dans un communiqué, la société explique que tous ces patients ont bénéficié de son système de traitement extracorporel, qui remplace l'acte chirurgical et marqué CE en 2019, dans plusieurs centres en Europe et en Asie.



A titre de comparaison, la pathologie veineuse génère environ cinq millions de procédures par an.



Theraclion explique que son ambition est de révolutionner ce marché évalué à 10 milliards de dollars en permettant à tous les patients d'accéder à ses traitements non invasifs.



Dans le cadre de sa stratégie, l'entreprise continue d'explorer des partenariats avec des acteurs capables d'accélérer la diffusion de sa technologie.





