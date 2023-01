Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Theraclion: dopé par les bons résultats d'une étude aux USA information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 12:15

(CercleFinance.com) - Theraclion, un spécialiste de l'échothérapie non invasive, est dopé en Bourse ce mardi par l'annonce des résultats positifs de sa première étude aux Etats-Unis.



Après avoir bondi de 27% en fin de matinée, l'action de la 'medtech' - à l'origine d'une plateforme robotique qui soigne les varices - affichait un gain de plus de 10% en milieu de journée.



Dans un communiqué, la société indique que les résultats définitifs de l'étude montrent un taux de faisabilité, principal critère d'évaluation de l'essai, de 100%, tandis que la veine malade a été soignée chez 95% des patients.



Au total, 20 patients ont été suivis dans le cadre de cet essai clinique approuvé par la Food and Drug Administration américaine (FDA) et qui a été conduit dans le New Jersey.



Pour Theraclion, ces résultats constituent une 'étape importante' en vue de l'obtention de l'autorisation de la FDA pour son système baptisé 'Sonovein' et pour l'accès au marché américain des varices.