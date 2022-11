Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theraclion: départ du directeur général information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Theraclion, spécialiste de l'échothérapie non invasive, annonce le départ de David Caumartin de ses fonctions de directeur général, précisant échanger avec lui 'afin de déterminer le cadre dans lequel il pourra continuer à participer au développement de la société'.



Le conseil d'administration a initié une procédure pour sélectionner un nouveau directeur général et dans l'attente de sa nomination, la direction générale de Theraclion sera assurée par David Auregan, en qualité de directeur général délégué.





