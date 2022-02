Theraclion affine sa stratégie

(AOF) - Theraclion a rappelé sa stratégie dans trois domaines thérapeutiques. En ce début d'année, l'ambition de la biotech de remplacer l'acte chirurgical par une plateforme robotisée de traitement non invasif par échothérapie se concrétise. La stratégie de croissance de Theraclion consiste à se développer dans trois domaines thérapeutiques majeurs dans trois zones géographiques : les varices, aux États-Unis (en quête d'une autorisation de la FDA) et en Europe ; la thyroïde, en Europe et en Chine ; le cancer du sein, principalement aux États-Unis et par le biais de partenariats stratégiques.

En 2021, Theraclion s'est principalement développée sur le marché des varices, où le dispositif SONOVEIN a prouvé son efficacité. SONOVEIN s'est récemment étendu à de nouveaux marchés et est désormais à la disposition des principaux leaders d'opinion de la chirurgie vasculaire sur tous les principaux marchés européens. De plus, Theraclion se redéveloppe également dans les marchés du cancer de la thyroïde et du cancer du sein avec ECHOPULSE.

L'accent est mis sur le cancer du sein à un stade précoce suite aux résultats prometteurs d'une étude initiale en collaboration avec le centre anticancéreux de l'Université de Virginie (États-Unis) dans la recherche sur le traitement du cancer du sein à l'aide du système HIFU.

Après une première collaboration réussie sur des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade avancé, le centre anticancéreux de l'Université de Virginie (UVA) a commencé l'utilisation de la technologie de classe mondiale de Theraclion dans une étude de sur le cancer du sein à un stade précoce.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.