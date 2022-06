Theoreim a finalisé l'acquisition d'un immeuble à Saint-Priest

(AOF) - Theoreim a finalisé l'acquisition de l'ensemble New Forest, développé par Nexity, un immeuble de bureaux d'une superficie totale de 3 119 m² et plus de 400 m² d'espaces extérieurs situé au sein de la ZAC Berliet à Saint-Priest (69). Cet immeuble, acquis en VEFA, sera livré en septembre 2022.