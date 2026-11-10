 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Theon en hausse après ses résultats, les analytes sont optimistes
information fournie par AOF 10/11/2026 à 10:28

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Le groupe a enregistré une forte croissance de son activité et de sa rentabilité au troisième trimestre 2026, portée par une demande soutenue pour ses équipements de vision nocturne et l'élargissement de son portefeuille de produits. Theon confirme d'ailleurs ses prévisions annuelles et relève ses ambitions à moyen terme. Ce matin, le titre progresse de 1,4% à Amsterdam, autour des 28,5 euros.

Theon a dévoilé hier un résultat opérationnel (EBIT) ajusté de 35,1 millions d'euros au titre du 3e trimestre, en hausse de 59,5% sur un an et dépassant de 22% les attentes du consensus S&P qui ciblait plus modestement 28,8 MEUR.

La marge d'EBIT ajusté a notamment atteint 26,2%, contre 23,1% un an plus tôt, soit une amélioration de 3,1 points.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 40,4% au 3e trimestre, à 134,1 MEUR, dépassant de 4% les attentes du consensus. Cette performance reflète la vigueur de la demande dans le secteur de la défense et la contribution croissante des nouvelles gammes de produits du groupe.

Par ailleurs, le groupe a poursuivi l'intégration de ses récentes acquisitions et le développement de son offre technologique. Il a notamment renforcé sa participation dans Harder Digital, portée de 60% à 65%, et engagé 15 MEUR de capitaux supplémentaires pour soutenir son développement.

"Nous anticipons une fin d'année 2026 solide, avec une dynamique qui devrait se poursuivre début 2027", a souligné Christian Hadjiminas, le fondateur et directeur général.

Pour l'ensemble de 2026, Theon confirme ses objectifs précédemment relevés, avec un chiffre d'affaires attendu autour de 600 MEUR et une marge d'EBIT ajusté supérieure à 26%. Le groupe ramène toutefois ses investissements prévus à environ 25 MEUR, contre 30 MEUR auparavant, en raison du report de certaines dépenses sur 2027. A moyen terme, Theon relève son objectif de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires à plus de 20%, contre plus de 15% précédemment.

Deutsche Bank et Stifel restent à l'achat sur le titre

Réagissant à cette publication, Deutsche Bank et Stifel confirment ce matin leur conseil "achat" sur le titre Theon International, avec des objectifs de cours respectifs inchangés de 39 EUR et 40 EUR.

Les deux brokers saluent la solide performance du troisième trimestre, mais mettent surtout en avant le relèvement des ambitions de croissance organique à moyen terme, soutenu par une forte demande et l'élargissement du marché adressable.

Deutsche Bank estime que le potentiel d'amélioration des marges à moyen terme, porté par les activités Digital et ISR, reste sous-estimé par le marché. Le bureau d'études souligne également la bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement et des investissements, qui contribue à limiter l'endettement.

De son côté, Stifel considère que la diversification des activités et l'intégration des acquisitions ne pénalisent pas la rentabilité, Theon conservant des marges parmi les meilleures du secteur. Le courtier anticipe par ailleurs une forte accélération des prises de commandes au quatrième trimestre, conformément à la saisonnalité historique du groupe.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

THEON INTL
28,680 EUR Tradegate -2,78%
THEON INTL
28,7200 EUR Euronext Amsterdam +2,35%
THEON INTL
29,7000 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 10:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,23 -1,05%
CAC 40
8 327,64 +1,15%
2CRSI
16,89 -1,75%
BIOPHYTIS
0,0439 -2,23%
SOITEC
103,4 +3,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank