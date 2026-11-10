Theon en hausse après ses résultats, les analytes sont optimistes

(Zonebourse.com) - Le groupe a enregistré une forte croissance de son activité et de sa rentabilité au troisième trimestre 2026, portée par une demande soutenue pour ses équipements de vision nocturne et l'élargissement de son portefeuille de produits. Theon confirme d'ailleurs ses prévisions annuelles et relève ses ambitions à moyen terme. Ce matin, le titre progresse de 1,4% à Amsterdam, autour des 28,5 euros.

Theon a dévoilé hier un résultat opérationnel (EBIT) ajusté de 35,1 millions d'euros au titre du 3e trimestre, en hausse de 59,5% sur un an et dépassant de 22% les attentes du consensus S&P qui ciblait plus modestement 28,8 MEUR.

La marge d'EBIT ajusté a notamment atteint 26,2%, contre 23,1% un an plus tôt, soit une amélioration de 3,1 points.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 40,4% au 3e trimestre, à 134,1 MEUR, dépassant de 4% les attentes du consensus. Cette performance reflète la vigueur de la demande dans le secteur de la défense et la contribution croissante des nouvelles gammes de produits du groupe.

Par ailleurs, le groupe a poursuivi l'intégration de ses récentes acquisitions et le développement de son offre technologique. Il a notamment renforcé sa participation dans Harder Digital, portée de 60% à 65%, et engagé 15 MEUR de capitaux supplémentaires pour soutenir son développement.

"Nous anticipons une fin d'année 2026 solide, avec une dynamique qui devrait se poursuivre début 2027", a souligné Christian Hadjiminas, le fondateur et directeur général.

Pour l'ensemble de 2026, Theon confirme ses objectifs précédemment relevés, avec un chiffre d'affaires attendu autour de 600 MEUR et une marge d'EBIT ajusté supérieure à 26%. Le groupe ramène toutefois ses investissements prévus à environ 25 MEUR, contre 30 MEUR auparavant, en raison du report de certaines dépenses sur 2027. A moyen terme, Theon relève son objectif de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires à plus de 20%, contre plus de 15% précédemment.

Deutsche Bank et Stifel restent à l'achat sur le titre

Réagissant à cette publication, Deutsche Bank et Stifel confirment ce matin leur conseil "achat" sur le titre Theon International, avec des objectifs de cours respectifs inchangés de 39 EUR et 40 EUR.

Les deux brokers saluent la solide performance du troisième trimestre, mais mettent surtout en avant le relèvement des ambitions de croissance organique à moyen terme, soutenu par une forte demande et l'élargissement du marché adressable.

Deutsche Bank estime que le potentiel d'amélioration des marges à moyen terme, porté par les activités Digital et ISR, reste sous-estimé par le marché. Le bureau d'études souligne également la bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement et des investissements, qui contribue à limiter l'endettement.

De son côté, Stifel considère que la diversification des activités et l'intégration des acquisitions ne pénalisent pas la rentabilité, Theon conservant des marges parmi les meilleures du secteur. Le courtier anticipe par ailleurs une forte accélération des prises de commandes au quatrième trimestre, conformément à la saisonnalité historique du groupe.

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