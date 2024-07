Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Themador: en recul avec ses résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe perd plus de 3% dans le sillage de la publication d'un résultat net part du groupe en baisse de 26,6% à 25,3 millions d'euros et d'un résultat opérationnel courant sur activité en retrait de 27,8% à 34,1 millions, pour le premier semestre 2024.



A 271,5 millions d'euros, le chiffre d'affaires du distributeur de gros de matériel de plomberie s'est contracté de 16,1%, dans un contexte qu'il juge 'sans doute le plus rude qu'il a connu depuis 25 ans'.



'La tendance des 20 premiers jours de juillet est légèrement moins mauvaise (-13%). Force est de constater que le retour à l'équilibre puis à la croissance est plus long que ce que nous avions imaginé à la fin du mois de mars', prévient-il.





