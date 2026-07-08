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Selon certaines sources, Etihad serait sur le point de conclure un accord portant sur la commande de 10 Boeing 787
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Tim Hepher et Federico Maccioni La compagnie aérienne Etihad ... Lire la suite
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