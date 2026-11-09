The Metals Company prévoit que la décision finale concernant le permis aux États-Unis sera rendue d'ici la mi-décembre

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La société The Metals Company TMC.O a annoncé lundi que l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) devrait se prononcer d'ici la mi-décembre sur sa demande de licence d'exploration en eaux profondes et d'autorisation d'exploitation commerciale, une étape clé dans ses projets d'exploitation minière des fonds marins.

L'action de la société a progressé de 13 % en début de séance.

Voici plus de détails:

* La société canadienne a entamé la procédure de demande l'année dernière afin d’obtenir sa licence d’exploration et son autorisation d’exploitation commerciale en vertu de la loi américaine sur les ressources minérales dures des grands fonds marins (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act)

* La société sollicite cette licence et ce permis afin d’exploiter des minérauxdes grands fonds marins dans les eaux internationales

* L’administration du président Donald Trump poursuit ses efforts visant à encourager l’exploration des grands fonds marins par les États-Unis en accélérant la délivrance des autorisations aux entreprises à la recherche de minéraux stratégiques dans les eaux internationales