The Home Depot : changements dans l'organigramme du groupe

(CercleFinance.com) - The Home Depot a annoncé la nomination d'Edward 'Ted' P. Decker en tant que président et responsable de l'exploitation à compter du 5 octobre 2020. Fort de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, Decker occupait le poste de vice-président exécutif du merchandising depuis 2014. Il sera désormais chargé des opérations mondiales des magasins et s'occupera également de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des ventes et services externes. Dans le même temps, Ann-Marie Campbell a été nommée vice-présidente exécutive des magasins américains et des opérations internationales tandis que Jeff Kinnaird a été promu vice-président exécutif du merchandising, Enfin, Michael Rowe a été promu président de The Home Depot Canada.

Valeurs associées HOME DEPOT NYSE -0.03%