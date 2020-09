The Carlyle Group acquiert une participation majoritaire au capital d'ENVEA

(AOF) - A la suite du communiqué de presse du 13 juillet 2020, le fondateur d'Envea, François Gourdon, ainsi que les dirigeants de la société ont annoncé la réalisation de la cession en numéraire hors marché et de l'apport en nature, à une société ad hoc dénommée Envea Global et contrôlée ultimement par The Carlyle Group Inc., d'un total de 914.853 actions Envea, soit environ 55,7% du capital de la Société, au prix de 110 euros par action.

Les 914.853 actions ENVEA ainsi acquises par Envea Global représentaient au total (i) 1.319.451 droits de vote préalablement à la réalisation de l'opération (soit environ 63,4% des droits de vote théoriques de la Société au 2 septembre 2020) et (ii) 914.853 droits de vote à la suite de la réalisation de l'opération, laquelle a entraîné la perte de droits de vote double (soit environ 54,6% des droits de vote théoriques de la Société à cette date).

Le communiqué précise que le groupe Envea reste dirigé par toute l'équipe managériale en place, dont Monsieur Christophe Chevillion continue d'exercer la direction générale.