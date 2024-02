The Body Shop en dépôt de bilan au Royaume-Uni, des milliers d'emplois menacés

Des piétons passent devant une succursale de The Body Shop sur Regent Street, dans le centre de Londres, le 12 février 2024 ( AFP / Daniel LEAL )

La chaîne de produits de beauté The Body Shop a été placée en dépôt de bilan au Royaume-Uni, des milliers d'emplois se retrouvant menacés dans le pays où elle est née et s'est fait connaître pour ses engagements éthiques.

Le cabinet de conseil FRP a été nommé pour gérer le dépôt de bilan et la restructuration des activités britanniques de la société afin de "revitaliser cette marque emblématique", est-il précisé dans un communiqué.

Cette procédure ne concerne que le Royaume-Uni et non le reste du réseau mondial de cette marque connue pour ses engagements précoces sur le recyclage ou contre les tests sur les animaux.

La société a été vendue fin 2023 par son ex-propriétaire brésilien Natura Cosmeticos au fonds d'investissement allemand Aurelius.

Le montant de la transaction était bien inférieur au milliard d'euros déboursés par le Brésilien lorsqu'il avait racheté en 2017 le groupe au géant français L'Oréal.

Son siège est à Londres et l'entreprise emploie environ 7.000 personnes dans le monde — 2.200 au Royaume-Uni.

L'enseigne The Body Shop a été fondée en 1976 à Brighton (sud de l'Angleterre) par l'entrepreneuse britannique Anita Roddick, pionnière des cosmétiques respectueux de l'environnement, non testés sur les animaux et adepte du commerce équitable.

L'Oréal avait racheté la marque en 2006 pour environ 940 millions d'euros, quand celle-ci était au sommet de sa gloire, et la charismatique femme d'affaires avait été critiquée pour ce choix, accusée par certains de pactiser avec l'ennemi.

Sa santé déclinait cependant et Anita Roddick est décédée l'année suivante.

- Étoile palie -

L'étoile de la marque a pâli après la disparition de sa fondatrice et la cession à L'Oréal. Ayant perdu son côté précurseur, malgré des investissements importants et une accélération de son développement à l'international, sa rentabilité a décliné, pesant sur celle du mastodonte français des cosmétiques.

Celle qui avait hérité du surnom "The Queen of Green" - la Reine du Vert — grâce à ses positions écologistes avait créé The Body Shop grâce à un prêt de 4.000 livres souscrit pour ouvrir le premier magasin à Brighton afin de subvenir aux besoins de sa famille pendant que son mari traversait l'Amérique à cheval.

Les murs sont peints en vert foncé pour masquer les taches d'humidité. Une couleur qui reste car elle s'adapte aux produits élaborés selon les principes de développement durable, à base de composants naturels et, surtout, sans expérimentation sur les animaux

Tout s'enchaîne très vite: les retraités apprécient de retrouver des produits de beauté à l'ancienne à base de cire d'abeille et de glycérine, les jeunes craquent pour les lotions nettoyantes au concombre et les exfoliants à la fraise.

Des prix raisonnables et des flacons rechargeables pour limiter les coûts ajoutent au côté artisanal et au succès de l'enseigne.