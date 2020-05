The Blockchain Group va proposer une application de vote pour les Assemblés Générales

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce la finalisation de son application de vote dans la blockchain pour les assemblées générales des sociétés.

Afin de contribuer au développement de solutions innovantes permettant de répondre à la situation de crise actuelle, The Blockchain Xdev, filiale de service technologie de Blockchain Group va proposer une première application de vote basée sur la technologie Blockchain à destination des assemblées générales d'actionnaires.