Thanksgiving rend les marchés atones

Certaines valeurs du luxe (+0,7% pour Kering, +0,5% pour Hermès) ont tiré leur épingle du jeu après la publication de l'étude sectorielle de référence du cabinet Bain. Sans surprise eu égard aux événements à Hong Kong, il a précisé que la croissance mondiale du secteur devrait finalement atteindre 4% à change constants, soit la limite basse de sa fourchette de prévisions, qui s'étalait de 4% à 6%, après une progression de 6% en 2018. Pour autant, le cabinet a précisé qu'Hong Kong perdait de son attrait, les Chinois fortunés dépensant désormais de plus de plus dans leur pays. Surtout, leur appétit pour le luxe devrait, en tous cas, perdurer dans les années à venir.

Dans ce climat morose, les valeurs cycliques et financières ont tiré le CAC 40 à la baisse. Bouygues a cédé 1,6%, Renault s'est replié de 1,4% et Crédit Agricole, de 1,3%.

Au chapitre macro économique, l'indice du sentiment économique, qui mesure la confiance des chef d'entreprises et des consommateurs, a rebondi à 101,3 en zone euro après 100,8 en octobre. Les économistes prévoyaient 101.

Donald Trump a finalement promulgué une loi sur les "droits humains et la démocratie à Hong-Kong", qui menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à Hong-Kong. L'initiative a provoqué l'ire de Pékin. La Chine a menacé de prendre des mesures de représailles si les États-Unis ne changent pas de cap. Ces développements pourraient compliquer la signature d'un accord commercial.

