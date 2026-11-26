Les principaux indices boursiers européens débutent la journée en fanfare : le CAC s'adjuge 1,9%, à 8 130 points, devant Londres ( 1,45%) tandis que le DAX mène largement la danse avec 2,1%. Attention toutefois à ne pas saliver trop vite : hier l'enthousiasme des premières heures s'était progressivement dissipé au fil de la journée et les indices avaient même achevé la séance en territoire négatif. Les investisseurs parviendront-ils à changer le scénario ?

Thanksgiving oblige, les Bourses européennes évolueront aujourd'hui sans le concours de Wall Street, où les investisseurs américains délaisseront les salles de marché au profit de la traditionnelle dinde farcie. En l'absence de leur habituelle boussole américaine, les places du Vieux Continent devraient connaître une séance relativement calme, marquée par des volumes d'échanges réduits. Quand les traders troquent leurs claviers contre des fourchettes, la planète finance a coutume de tourner au ralenti.

Hier, dans le sillage de Wall Street, le secteur européen des semi-conducteurs a subi de violents dégagements. Mais la place new-yorkaise ayant limité les dégâts à la clôture, les opérateurs reviennent en force sur la filière ce matin : Soitec s'adjuge 5,8% devant STMicroelectronics ( 5,4%), Infineon ( 5,2%), BESI ( 3,6%) ou encore ASM International ( 3,5%) et ASML ( 2,8%).

"Les semi-conducteurs, les biens d'équipement et les banques, qui représentent ensemble 35% de l'indice européen, apparaissent particulièrement attractifs, conciliant valorisations modérées au regard de leur croissance et relèvements des prévisions bénéficiaires", expliquent ce matin les analystes d'UBS.

Les marchés bénéficient également de la détente des taux obligataires. Le rendement du 10 ans français est retombé vers 4,74% après avoir franchi les 5,1% il y a un mois. L'écart de taux avec l'Allemagne avoisine néanmoins toujours les 150 pb, signe de la persistance des inquiétudes autour de la signature hexagonale.

Dans ce contexte, la parution à 13h30 du compte rendu de la dernière réunion de la BCE, les 28 et 29 octobre, sera particulièrement suivie. "Il dira dans quelle mesure la BCE craignait que le choc énergétique se transmette aux salaires et aux prix hors énergie. C'est ce risque, plus que le niveau du baril aujourd'hui, qui pourrait justifier de nouvelles hausses en 2027", note ce matin Sarah Thirion, chez TP ICAP Midcap.

Les marchés digèrent par ailleurs le nouveau projet de droits de douane présenté hier par Donald Trump, ciblant 14 "partenaires commerciaux", dont la Chine et l'UE. Les négociateurs devraient désormais entrer en action, avec un objectif : ne pas devenir les dindons de cette nouvelle farce trumpienne.

Les valeurs en mouvement

Du côté des entreprises, 2CRSi fait état de plus de 460 millions de dollars de commandes signées en cours. Le groupe n'en dévoilera le détail qu'à l'issue de ses vérifications de conformité aux nouvelles règles américaines sur l'exportation de puces avancées.

Prysmian décroche 910 millions d'euros de contrats pour électrifier les îles grecques. Le groupe fournira et installera notamment plus de 900 kilomètres de câbles sous-marins et terrestres à courant alternatif haute tension, avec une livraison finale attendue en 2033.

Ailleurs en Europe, Iberdrola a obtenu le feu vert de la Commission européenne au titre du règlement sur les subventions étrangères, levant ainsi le dernier obstacle réglementaire au rachat de la finlandaise Caruna. L'opération, qui valorise la société à près de 5 MdsEUR, devrait être finalisée début janvier.

Equinor revoit à la baisse ses ambitions de production pour 2026, en raison d'arrêts temporaires de ses installations et de difficultés opérationnelles. Le groupe norvégien table désormais sur une hausse de 3% de sa production d'hydrocarbures, contre 4% précédemment annoncés.

Enfin, selon Bloomberg, un ancien salarié de SAP aurait transmis des informations confidentielles de la start-up britannique Conduct AI à son concurrent berlinois Qorelo. Informé dès octobre de ces allégations par un lanceur d'alerte, SAP n'aurait pas averti son partenaire britannique. L'affaire pourrait ébranler la confiance des start-up sur lesquelles l'éditeur allemand s'appuie pour accélérer sa transition vers l'intelligence artificielle.