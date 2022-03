Thales vise une marge d’Ebit comprise entre 10,8% et 11,1% en 2022

(AOF) - En 2021, Thales a publié un bénéfice net consolidé (part du groupe) de 1,09 milliard d'euros (+125% sur un an) et un Ebit de 1,65 milliard d'euros (+32,1%). Il en découle une marge de 10,2%, en hausse de 2,1 points. De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 16,19 milliards d'euros, en hausse de 5,3% à données publiées et en organique. Enfin, les prises de commandes atteignent 19,91 milliards d'euros, en hausse de 18% à données publiées et en organique.

" Thales conclut 2021 sur un excellent quatrième trimestre en termes de prises de commandes et de free cash-flow opérationnel. Le groupe réalise ainsi la meilleure année de son histoire du point de vue commercial ", a commenté Patrice Caine, le PDG de Thales.

Compte tenu de ces éléments, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité propose le versement d'un dividende de 2,56 euros par action.

Concernant 2022, Thales vise un chiffre d'affaires compris entre 16,6 et 17,2 milliards d'euros (soit une croissance organique comprise entre +2% et +6% par rapport à 2021), une marge d'Ebit comprise entre 10,8% et 11,1% (soit une hausse de 60 à 90 points de base) et un ratio de book-to-bill supérieur à 1.

Ces prévisions se basent sur l'absence de nouvelles perturbations majeures de l'économie mondiale, du contexte sanitaire ou des chaînes d'approvisionnement globales, et sur la base de l'appréciation à ce jour des effets de la crise ukrainienne, en particulier des sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie.

