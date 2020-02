THALES vise un chiffre d'affaires compris entre 19 et 19,5 milliards d'euros en 2020

(AOF) - Thales progresse de 1,45% à 92,46 euros dans le sillage de ses résultats 2019. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a enregistré l'an dernier un résultat net consolidé (part du groupe) de 1,122 milliard d'euros (+14%) et un Ebit de 2,008 milliards d'euros (+19%). Il en découle une marge de 10,9% (+0,3 point). De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 18,4 milliards d'euros, en hausse de 16,1% à données publiées et de 0,8% en organique. Enfin, les prises de commandes atteignent 19,1 milliards d'euros, en hausse de 19% en publié et de 4% en organique.

Compte tenu de ces performances, Thales proposera un dividende 2019 de 2,65 euros par action, soit une progression de 27% par rapport à 2018.

Concernant 2020, Thales vise un chiffre d'affaires compris entre 19 et 19,5 milliards d'euros et une marge d'Ebit comprise entre 10,8% et 11%. Ces objectifs prennent en compte " un impact limité de la crise du Coronavirus basé sur la situation actuelle ".

" Notre feuille de route d'ici 2023 est inchangée, focalisée sur la génération de croissance rentable dans la durée ", a conclu Patrice Caine, le PDG de Thales.

