Thales TCFP.PA est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire de 51,6% dans Lumibird LBIRD.PA auprès des entités contrôlées par le président-directeur général et actionnaire majoritaire du groupe, Marc Le Flohic, a annoncé vendredi l'équipementier français pour l'aérospatial, la défense et la sécurité.

À Paris, vers 07h30 GMT, l'action Lumibird s'envolait de 18,13% à 29,00 euros, tandis que le titre Thales grimpe de 1,88% à 238,20 euros au même moment.

Le prix proposé valorise Lumibird, spécialisé dans les technologies laser, à 30,10 euros par action, soit une prime de 24,7% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur un mois avant l’annonce de l’opération, précise un communiqué de Thales.

I l inclut l’hypothèse d’une distribution exceptionnelle de 250 millions d’euros, soit 11,34 euros par action, qui serait versée par Lumibird sur le produit de la cession de son activité Médicale à IPG Photonics IPGP.O .

L'activité restante de Lumibird après cette cession, Photonique, est valorisée à environ 440 millions d'euros, soit un multiple d'environ 23 fois l'Ebit 2027 estimé par le consensus des analystes.

"Cette acquisition renforcerait la souveraineté européenne dans le secteur en forte croissance des technologies photoniques, au service à la fois des marchés de la défense et civils", a déclaré Hervé Dammann, directeur général adjoint, Systèmes Terrestres et Aériens de Thales, cité dans le communiqué.

Des compléments de prix pour un montant maximum de 2,56 euros par action, principalement liés à la cession de l'activité Médicale, pourront être versés. La valeur totale par action pourrait ainsi atteindre 32,66 euros en cas de versement intégral.

"La logique industrielle est forte", estime Jérémy Sallée, analyste financier chez Portzamparc, ajoutant dans une note aux investisseurs que l'opération permettrait à Thales d'avoir un accès souverain à des composants laser critiques et de se positionner sur ce segment.

"L'opération clôt le recentrage pure-play (cessions du Médical et de Cilas), au moment où la Photonique accélère", ajoute Jérémy Sallée.

L'offre devrait être finalisée au plus tard au second semestre 2027 et serait suivie d’un retrait obligatoire, si les conditions légales en sont réunies, selon le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, et Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin)