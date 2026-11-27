Le logo de Thales lors de l'European Cyber Week 2026 à Rennes

27 novembre (Reuters) - Thales est entré ‌en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire de ​51,6% dans Lumibird auprès des entités contrôlées par le président-directeur général et actionnaire majoritaire du groupe, Marc Le Flohic, ​a annoncé vendredi l'équipementier français pour l'aérospatial, la défense et la sécurité.

Le ​prix proposé valorise Lumibird, spécialisé ⁠dans les technologies laser, à 30,10 euros par ‌action, soit une prime de 24,7% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur ​un mois avant ‌l’annonce de l’opération, précise un communiqué de ⁠Thales.

"Cette acquisition renforcerait la souveraineté européenne dans le secteur en forte croissance des technologies photoniques, au service à la ⁠fois des ‌marchés de la défense et civils", a déclaré ⁠Hervé Dammann, directeur général adjoint, Systèmes Terrestres et ‌Aériens de Thales, cité dans le communiqué.

Des compléments ⁠de prix pour un montant maximum de 2,56 ⁠euros par ‌action, principalement liés à la cession de l'activité Médicale, pourront ​être versés. La valeur ‌totale par action pourrait ainsi atteindre 32,66 euros en cas de versement intégral.

L'activité ​Photonique de Lumibird est valorisée à environ 440 millions d'euros, soit un multiple d'environ 23 fois ⁠l'Ebit 2027 estimé par le consensus des analystes

L'offre devrait être finalisée au plus tard au second semestre 2027 et serait suivie d’un retrait obligatoire, si les conditions légales en sont réunies, selon le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)