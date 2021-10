Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : vers une relance du projet de fusion avec Eurostar ? information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - Après une période d'incertitude, marquée par le Brexit puis la crise sanitaire, la fusion de Thalys et Eurostar serait à nouveau d'actualité, croit savoir aujourd'hui le journal Les Echos. 'Sur le parc actuel de 51 TGV, la seule marque conservée à terme sera Eurostar. Mais le processus de mise en commun des ressources doit prendre encore au moins deux ans', indique le quotidien. L'idée des deux partenaires serait de gagner en visibilité et de profiter de synergies commerciales et opérationnelles. Selon le journal, les deux entités existeront toujours juridiquement mais sous une holding nouvelle qui sera détenue à 55,75% par SNCF Voyageurs, avec un siège social à Bruxelles.

