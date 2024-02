Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : vers un retour express sur 132E ? information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - Séquence portes de saloon sur Thalès (-5%) qui affiche une structure graphique peu sympathique sur les 5 dernières séances... mais qui n'en est pas à son coup d'essai puisque le titre enchaine les hausses de +5 ou +6% en 4 ou 5 séances, suivies d'une rechute équivalente tout aussi rapide depuis mi-octobre.

Gare à la cassure du support oblique (baissier) des 132E avec le test des 128E du 6/10/2023 en ligne de mire.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -4.73%