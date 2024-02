Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : vers un re-test du zénith des 145,E ? information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - L'Europe doit se réarmer, c'est le Leitmotiv depuis début février dans la bouche des dirigeants européens, il est donc logique que les valeurs du secteur 'défense' fassent l'objet d'un ramassage soutenu : Thalès en profite pour inscrire un meilleur score annuel de 137,3E et se rapproche d'une résistance oblique qui gravite vers 140E.

Mais le véritable objectif, c'est le re-test du double zénith des 144,4E ('fixing' de clôture) et des 145,7E (zénith historique intraday) du 13/10/2023.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.47%