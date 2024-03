Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès: vers un franchissement des 141E en direction de 145? information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 18:49









(CercleFinance.com) - Thalès grimpe vers 138,5E: le titre se prépare peut-être à un franchissement imminent (au rythme actuel) des 141E -le sommet du canal de consolidation légèrement déclinant amorcé sous 145E le 13/10/2023- mais le potentiel de hausse serait limité à +4% dans l'immédiat.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.18%