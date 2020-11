Thales : vers le pilotage automatique d'hélicoptère de demain

(CercleFinance.com) - Thales et StandardAero ont annoncé le succès du premier test en vol d'un système de pilotage automatique censé conduire les hélicoptères Airbus AS350 et H125 dans 'une nouvelle ère de performances et de sécurité', indique le communiqué de Thales.

D'ici la mi-2021, cette nouvelle solution de pilotage automatique pourrait ainsi être intégrée aux hélicoptères légers, estime la société, sous réserve de l'approbation de la FAA.

Les essais en vol vont ainsi se poursuivre tout au long de l'hiver dans le but de pouvoir certifier l'installation de ce système de pilote automatique 4 axes sur les plates-formes d'hélicoptères Airbus AS350 et H125.

Outre l'augmentation de la stabilité et le maintien de l'assiette, le dispositif permet aussi de maintenir cap et altitude, offrant aux pilotes 'un fonctionnement simplifié qui aidera à réduire l'usure de l'hélicoptère tout en rendant le vol dans des conditions normales et défavorables beaucoup plus faciles et plus sûrs pour l'équipage et les passagers ', analyse Elvis Moniz, vice-président du développement de produits pour l'unité commerciale Hélicoptères de StandardAero.