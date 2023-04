Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: va sécuriser les ordinateurs quantiques information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Thales prépare la sécurisation des infrastructures européennes pour faire face aux attaques des ordinateurs quantiques.a

Thales s'associe à une vingtaine de partenaires de la ' deeptech ', acteurs académiques et industriels, afin de déployer d'ici 3 ans une infrastructure résiliente et ultra-sécurisée de communications quantiques pour les Etats membres de l'Union Européenne.



' L'avènement de l'ordinateur quantique, dont la puissance incomparable pourrait permettre d'ici 2040 de déchiffrer une communication cryptée, représente une menace inédite pour la sécurité des communications, même celles qui sont aujourd'hui aux meilleurs standards de protection internationale ' indique le groupe.



' L'objectif est de créer un réseau d'information quantique appelé QIN, Quantum Information Network. Il permettra non seulement la sécurisation des communications, mais également la mise en réseau de capteurs et de processeurs quantiques, qui permettront de centupler les performances déjà exceptionnelles des capteurs quantiques et ordinateurs quantiques ' rajoute le groupe..









Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.25%