Thales: va mener une étude pour l'énergie solaire spatiale

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour mener l'étude de faisabilité SOLARIS. Il s'agit d'un projet européen pour exploiter l'énergie solaire spatiale pour les besoins terrestres en énergie propre.



L'énergie solaire d'origine spatiale est une solution prometteuse pour la neutralité des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.



' L'objectif est de recueillir l'énergie solaire en orbite, là où elle est disponible - sans être perturbée par les conditions météorologiques ou l'obscurité - puis l'envoyer sans fil vers la Terre ' indique le groupe.



Les études de SOLARIS devraient permettre à l'Europe de décider, d'ici 2025, de s'engager ou non dans un programme de commercialisation de l'énergie solaire spatiale, avec pour objectif initial la conception d'un démonstrateur en orbite à petite échelle.





