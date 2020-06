Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : va livrer 6 véhicules Bushmaster à la JDF Cercle Finance • 16/06/2020 à 13:30









(CercleFinance.com) - Thales va livrer à la force de défense de la Jamaïque (JDF) 6 nouveaux véhicules tactiques protégés Bushmaster. Avec une flotte comptant désormais 18 véhicules de ce type, la JDF pourra mener des opérations de plus grande envergure aux côtés des forces de police (JCF) dans leur lutte contre la criminalité dans le pays. ' Ce nouveau contrat qui porte sur plus de 7 millions d'euros atteste des performances obtenues par la JDF avec le Bushmaster au cours des cinq dernières années ' indique le groupe. Le Bushmaster est un véhicule de 11 tonnes protégé contre les engins explosifs et les tirs balistiques, pouvant embarquer une charge utile de 4 tonnes. ' Le véhicule tactique protégé Bushmaster sera pour les citoyens jamaïcains l'assurance d'une plus grande sécurité, en aidant les forces de police à mener à bien leur mission de lutte contre la criminalité ambiante ', a déclaré Ruben Lazo, VP Thales Amérique latine.

