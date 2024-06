Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales:va fournir un système audio/radio à Lufthansa Technik information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été choisi par Lufthansa Technik, filiale de la compagnie aérienne allemande, pour lui fournir le système de communication audio/radio de l'avion SIGINT (SIGnal INTelligence) destiné à l'armée de l'Air allemande.



Dans le cadre du programme baptisé 'Pegasus', Thales fournira son système de gestion audio/radio sécurisé de dernière génération pour assurer les communications du poste de pilotage et des opérateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéronef.



Offrant 'le plus haut niveau de sécurité, avec une fiabilité supérieure et un poids réduit par rapport aux technologies classiques', le système élaboré par Thales répond aux exigences des missions réalisées par les forces aériennes allemandes.





