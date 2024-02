Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: va fournir huit simulateurs à Airbus Helicopters information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un contrat historique avec Airbus Helicopters pour assurer l'entrainement des forces armées allemandes, la Bundeswehr, avec 8simulateurs de vol (FFS) Reality H.



Ceux-ci serviront pour la formation initiale et la préparation des missions opérationnelles des pilotes d'hélicoptères H145M de la Bundeswehr en proposant 'un niveau de réalisme inégalé aux pilotes', assure Thales.



Le contrat comprend une période initiale de support de trois ans, avec une équipe dédiée qui assurera les opérations des simulateurs H145M qui seront installés au Centre international de formation aux hélicoptères (IHTC) de Bückeburg, le plus grand centre de formation aux hélicoptères d'Europe.







