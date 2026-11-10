Thales va fournir des radars à la Belgique pour son système Blue Dome

Le groupe français a été retenu pour équiper la nouvelle architecture de défense aérienne multicouche belge de radars mobiles capables de détecter et de suivre simultanément plusieurs types de menaces.

Thales livrera à la Belgique des radars GM200 MM/C, destinés à fournir une image aérienne partagée en reliant les capteurs, les systèmes de commandement et les moyens d'interception. Ces équipements seront intégrés à une architecture compatible avec le système de défense sol-air NASAMS, associant les technologies de Kongsberg et de Raytheon.

Développé et produit aux Pays-Bas, le GM200 MM/C peut détecter et suivre des drones, des missiles, des aéronefs ainsi que des tirs d'artillerie et de mortier. Transportable dans un conteneur standard, il peut être déployé en moins de 60 secondes et exploité à distance.

Déjà utilisé par les Pays-Bas et acquis par plusieurs pays européens, ce radar doit renforcer l'interopérabilité des forces belges avec celles du Benelux et de l'OTAN. Thales emploie par ailleurs plus de 1 400 personnes sur 12 sites en Belgique et prévoit plus de 100 recrutements dans le pays en 2026.

Le titre progresse de 1,5% ce matin à Paris, autour des 232 euros.