Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: va fournir des antennes pour les eVTOL de Lilium information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été choisi par Lilium pour fournir des antennes de navigation et de communication à son programme innovant d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).



Lilium, constructeur d'avions électriques visant à révolutionner la mobilité aérienne régionale et à réduire les émissions de carbone avec le Lilium Jet prévu pour 2026, bénéficiera des solutions Thales pour un transport aérien 'durable et efficace'.



Ce partenariat marquant combine la technologie avancée et l'expertise de Thales avec les ambitions de Lilium.



La flotte eVTOL de Lilium intégrera des antennes commerciales standards et sur mesure, incluant VHF Com + GPS, Wi-Fi/LTE, ELT, GNSS, DME, VOR, LOC, Glideslope, UAT et transpondeur, garantissant des capacités de communication et de navigation optimales.







Valeurs associées THALES 145,65 EUR Euronext Paris +0,31%