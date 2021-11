Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : va équiper les nouveaux avions Gulfstream information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Thales va fournir les calculateurs de commandes de vol pour les nouveaux avions d'affaires Gulfstream, le Gulfstream G400 et le Gulfstream G800. Tous les avions d'affaires à large cabine de Gulfstream sont équipés de solutions de commandes de vol électriques Thales. ' Près de 600 avions Gulfstream en service bénéficient de solutions de commandes de vol électriques Thales contribuant à leur sécurité, leur efficacité et leur confort pour les pilotes ainsi que pour les passagers ' indique le groupe. ' Aujourd'hui, Thales reste à la pointe de ces technologies en fournissant l'électronique de commande de vol la plus avancée sur plus de 10 000 avions dans le monde '.

