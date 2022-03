Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: va équiper le réseau ferroviaire des Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 15:30

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été choisi par ProTail, l'organisme public néerlandais chargé de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, afin de mettre en oeuvre son système de sécurité central ERTMS -soit la norme européenne pour la sécurité et le contrôle des trains - dans le réseau ferroviaire néerlandais.



A terme, ce système devrait permettre d'obtenir 'un réseau ferroviaire 'beaucoup plus sûr et plus durable pour les Pays-Bas', assure Thales.



Aux Pays-Bas, ProRail gère 7 000 km de voies, la construction et la gestion des gares et la gestion du trafic ferroviaire, soit 1,4 million de trajets par jour.



Le contrat, d'une durée maximale de 37 ans, est d'une valeur de 420 millions d'euros, dont une part importante est consacrée à l'innovation.