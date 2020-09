Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : va équiper la marine polonaise Cercle Finance • 17/09/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce qu'il va accompagner, avec Leonardo, la marine polonaise dans la lutte anti sous-marine grâce au sonar Flash Sonics. 'La marine polonaise va bénéficier de capacités de lutte anti sous-marine de dernière génération grâce aux 4 systèmes de sonars trempés Flash Sonics fournis par Thales. Grâce à des performances inégalées de détection et de localisation de la menace, le sonar Flash connaît un succès remarquable qui positionne Thales comme leader mondial des sonars aéroportés de lutte anti sous-marine', commente le groupe.

