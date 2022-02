Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: va équiper des ravitailleurs de l'armée française information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 12:56









(CercleFinance.com) - La société Thales annonce qu'elle va équiper des avions ravitailleurs de l'armée française avec sa solution sécurisée de communications par satellite.



La Direction générale de l'armement (DGA) a en effet confié à Thales et ses partenaires le Marché d'ELaboration d'Intégration et de soutien des Stations Satcom Aéronautiques (MELISSA) pour une durée de 17 ans.



Par conséquent, en 2025 Thales livrera au ministère des Armées des stations satellitaires permettant une fois intégrées aux avions-ravitailleurs MRTT1Phénix de se connecter en haut débit en n'importe quel endroit du globe, mais aussi résister au brouillage en environnement électromagnétique agressif.







