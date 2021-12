Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: va équiper des nouvelles flottes d'American Airlines information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - American Airlines a choisi la dernière génération de multimédia de bord AVANT de Thales pour équiper ses nouveaux Airbus A321XLR et Boeing 787-9 qui assureront les vols transcontinentaux et internationaux.



American Airlines sera le premier client à faire voler des appareils avec la nouvelle ligne d'écrans Optiq de Thales, premiers écrans multimédia 4K à dynamique étendue (HDR) du secteur à bénéficier de la technologie QLED de Samsung.



' Optiq offre la meilleure expérience multimédia aux passagers pendant leur vol, avec une qualité d'image inégalée grâce à plus d'un milliard de couleurs. Le système permet les connexions bluetooth pour que chaque passager puisse connecter ses écouteurs sans fil ' indique le groupe.



American Airlines a également choisi les solutions de recharge à forte puissance de Thales pour équiper chaque siège, dans toutes les classes, de prises USB de type C 60 watt et de prises AC.





