Thales : va construire deux satellites de surveillance

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour la conception et le développement des 2 satellites de surveillance de l'environnement de la mission d'imagerie hyperspectrale CHIME. Le montant total du contrat s'élève à 455 ME dont une première tranche qui s'élève à 90 millions d'euros. La mission CHIME fait partie du programme Copernicus. Ce programme fournit des données d'observation de la Terre ainsi qu'une large gamme de services de surveillance et de protection de l'environnement, du surveillance du climat et d'évaluation des catastrophes naturelles.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.49%