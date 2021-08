Thalès va céder son activité GTS à Hitachi Rail pour 1,66 milliards d'euros

(AOF) - Thales a annoncé aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec le japonais Hitachi Rail en vue de lui céder 100% de son Activité Mondiale « Systèmes de transport terrestre » ("Ground Transportation Systems" ou "GTS"), pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros. Cela correspond à un multiple de valorisation EV/EBIT de 13,8x, sur la base des 12 derniers mois. L'offre a été approuvée par les Conseils d'administration de Thales et d'Hitachi, et la finalisation de la transaction est attendue en fin d'année calendaire 2022 ou au début de l'année calendaire 2023.

Avec près de 9 000 salariés à fin 2020, l'activité GTS est un leader mondial des systèmes de signalisation ferroviaire et de contrôle des trains, des systèmes de télécommunications et de supervision, et des solutions de billettique.

Avec cette transaction, Thales souhaite renforcer son positionnement stratégique sur trois marchés de haute technologie ayant un fort potentiel de croissance sur le long terme : l'Aérospatial, la Défense et la Sécurité, et l'Identité et la Sécurité numériques.

