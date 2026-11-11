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Thales va accélérer la livraison de deux radars militaires à la Roumanie
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 08:51

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Le groupe de défense a accepté d'avancer la livraison de deux systèmes radar de détection des drones à la Roumanie, a annoncé le ministère roumain de la Défense, comme l'indique Reuters.

Lors d'une rencontre avec le ministre de la Défense, Stefan Radu Oprea, des représentants de Thales ont confirmé que les deux équipements pourraient être livrés avec plusieurs semaines et plusieurs mois d'avance, respectivement, sur le calendrier initial. Cette accélération s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'environ 247 millions d'euros (275,43 millions de dollars), portant sur la fourniture de 12 radars Ground Master 200 MM/A. L'acquisition doit être financée par le programme européen de réarmement Security Action for Europe (SAFE).

Initialement attendue vers avril 2027, la livraison du premier radar pourrait ainsi intervenir plus tôt, tandis que l'ensemble des livraisons doit s'échelonner jusqu'en 2030. Selon le ministère roumain de la Défense, cette anticipation permettra à l'armée de l'air de renforcer plus rapidement ses capacités de surveillance et de détection des menaces aériennes, qu'il s'agisse de drones évoluant à basse altitude, d'avions ou de roquettes.

Qualifiés de "gap fillers", ces radars de courte portée sont conçus pour compléter la couverture des systèmes de surveillance à longue portée, notamment en détectant les drones, missiles de croisière et autres aéronefs volant à basse altitude susceptibles d'échapper aux radars conventionnels.

Membre de l'OTAN, la Roumanie partage une frontière de 614 kilomètres avec l'Ukraine et a signalé à plusieurs reprises des incursions de drones russes dans son espace aérien depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Parallèlement, Bucarest a conclu avec Thales un contrat distinct portant sur quatre autres systèmes radar, destinés à assurer la surveillance de l'espace aérien civil et militaire ainsi qu'à sécuriser les opérations d'approche et d'atterrissage des aéronefs.

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