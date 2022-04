Thales: une station radar par l'énergie solaire au Chili information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 12:29

(CercleFinance.com) - Thales annonce la mise en place de la première station radar de contrôle du trafic aérien au monde entièrement alimentée par l'énergie solaire à Calama dans le désert d'Atacama, au Chili.



Ce système radar exploitera 330 panneaux solaires et tirera pleinement partie du fort ensoleillement de la région. Il répond à tous les besoins opérationnels du contrôle du trafic aérien (ATC) aussi bien civils que militaires et détectent les cibles mouvantes lentes et rapides comme les hélicoptères, les avions commerciaux ou les jets.



' Face aux contraintes énergétiques et climatiques actuelles, l'adoption de nouvelles approches techniques s'impose. Aussi sommes-nous fiers d'installer pour la DGAC, au Chili, le premier radar ATC au monde qui contribue à un avenir plus vert et plus durable du trafic aérien tout en améliorant la sécurité du ciel chilien ' a déclaré Lionel De Castellane, directeur des activités radars civils de Thales.