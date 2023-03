Thales: une solution pour les signaux de détresse au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 16:28

(CercleFinance.com) - Le Vietnam va s'équiper d'une solution de Recherche & Sauvetage basée sur les toutes dernières technologies de Thales Alenia Space. Le groupe mettre en place la solution MEOLUT Next pour localiser les signaux de détresse.



Cette solution permettra de détecter et localiser instantanément tout signal de détresse émis par une

balise COSPAS-SARSAT sur terre, en mer et dans les airs, dans un rayon de 2500 km autour de la

ville de Haiphong, principalement par le biais du système de positionnement par satellite Galileo.



' La solution MEOLUT Next peut grâce à ses antennes compactes de moins de six mètres carrés, suivre jusqu'à 30 satellites et améliorer ainsi sensiblement le taux de détection des balises de détresse et élargir la zone de couverture. MEOLUT Next est ainsi capable de détecter et localiser les signaux de détresse émis à plus de 5000 km de distance ' indique le groupe.