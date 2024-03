Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: une première station radar alimentée via le solaire information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - Thales a dévoilé mercredi la première station radar de contrôle du trafic aérien alimentée par l'énergie solaire au monde, un projet mené en collaboration avec la direction générale de l'aviation civile au Chili.



Ce système de radars, destiné au contrôle du trafic aérien civil et militaire, détectent à la fois les cibles lentes et rapides telles que les hélicoptères, les avions commerciaux et les jets.



Le site doit également contribuer à surveiller les vols commerciaux exploités quotidiennement par la DGAC chilienne.



Située dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, à plus de 3500 mètres d'altitude, la station fonctionnera exclusivement avec de l'énergie durable en exploitant l'incidence solaire élevée de la région.



Dotée de 340 panneaux positionnés de manière stratégique, la station a une capacité de production maximale d'environ 960 kWh par jour, couvrant une superficie de 10.000 m2.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.93%