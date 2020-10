Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : une nouvelle solution de chiffrement des données Cercle Finance • 08/10/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Thales présente aujourd'hui une nouvelle solution de chiffrement des données : Transparent Encryption, destinée aux clients de Teradata qui utilisent la plateforme Vantage pour les données et l'analyse. Totalement transparente et évolutive, Transparent Encryption permet aux clients de protéger leurs données au repos dans tout environnement et de se conformer aux réglementations en matière de conformité et de confidentialité grâce au chiffrement, aux contrôles d'accès et à la journalisation des audits d'accès aux données.

