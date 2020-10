Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : une nouvelle génération d'artillerie pour la Marine Cercle Finance • 27/10/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - Développé par Thales et Nexter, 3e munitionnaire européen, le système RAPIDFire a été choisi pour équiper les prochains bâtiments de la Marine nationale. Novateur et polyvalent, ce système d'artillerie de défense à très courte portée permettra de doter des bâtiments de surface d'une capacité d'auto-défense rapprochée contre les menaces modernes aériennes et de surface. Ce système de nouvelle génération est doté d'une grande précision et son viseur optronique intégré sur la tourelle, ses algorithmes de conduite de tir performants, son canon et son système de gestion automatique des munitions offrent une réactivité et une efficacité optimales pour l'opérateur. Le RAPIDFire intègre le canon de 40 mm développé par CTAI. Par ailleurs, le système peut utiliser toute la gamme de munitions développées dans le cadre des programmes terrestres, en attendant d'utiliser la future munition dite ' intelligente ' A3B (Anti-Aerial AirBurst).

Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.82%