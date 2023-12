Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: une carte de crédit éco-responsable à Singapour information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir développé avec Trust, la première banque en ligne de Singapour, une carte de crédit et de débit éco-responsable fabriquée à partir de plastique recyclé des océans.



Produite au sein du plus grand centre de compétences de Thales en matière d'identité et de sécurité numériques (DIS) à Singapour, la carte baptisée 'Ocean Plastic' est fabriquée à plus de 70% à partir d'un matériau recyclé, issu de bouteilles collectées dans des zones côtières.



Chaque carte contient à peu près l'équivalent d'une bouteille en plastique, ce qui en fait l'une des cartes les plus respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.



Trust, qui a récemment fêté son premier anniversaire, compte aujourd'hui plus de 600.000 clients.





