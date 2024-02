Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un système de conduite pour le métro de Londres information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la société Cubis (filiale du groupe) va fournir un nouveau système de conduite assistée sur la ligne Elizabeth à Londres pour favoriser les économies d'énergie.



Le système de conduite assistée de Cubris va être implémenté par Alstom sur la ligne Elizabeth (Elizabeth Line) gérée par Transport for London (TfL).

La solution GreenSpeed TM de Cubris est un système de conduite assistée en temps réel qui prend en compte les normes et protocoles ferroviaires en vigueur.



La ligne de métro Elizabeth est un service ferroviaire hybride urbain-banlieue, qui relie Reading et l'aéroport d'Heathrow à l'ouest jusqu'à Sheinfield et Abbey Wood à l'est.



Avec jusqu'à 24 trains par heure dans le centre de Londres aux heures de pointe, la ligne Elizabeth dessert 41 gares et effectue environ 4,3 millions de trajets par semaine à travers la capitale britannique et ses banlieues.





