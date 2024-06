Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un système de combat va allier drones et robots information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Eurosatory, Thales a dévoilé lundi une offre dédiée au combat terrestre alliant à la fois des drones et des robots.



L'initiative, qui intègre également des modules d'intelligence artificielle (IA), est destinée à des missions allant de la reconnaissance au renseignement, en passant par la lutte contre les menaces nucléaires, biologiques ou chimiques.



'Les récents conflits ont démontré l'apport des drones et des robots pour aider les forces armées à mieux voir et à agir plus vite, avec une plus grande efficacité, tout en protégeant les hommes', explique l'électronicien de défense dans un communiqué.



'Leur utilisation permet également de saturer l'ennemi, sans accroître le nombre ni la charge mentale des opérateurs', poursuit-il.



Le système, baptisé 'OpenDRobotics', s'appuie sur les standards utilisés par l'OTAN, permettant ainsi l'intégration de drones et de robots issus de partenaires et d'autres sociétés.



L'annonce a été officialisée à l'occasion du Salon mondial de la défense et de la sécurité (Eurosatory) qui s'ouvre aujourd'hui à Villepinte, près de Paris.





