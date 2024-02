Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: un soutien important à l'équipe GIDP information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - L'équipe du Garden Island Defence Precinct, à Sydney, a accueilli le plus grand nombre d'apprentis et de stagiaires à ce jour.



Ces personnes soutiennent les activités clés du GIDP - des travaux de maintenance et de réparation des navires aux activités de maintien pour la Royal Australian Navy (RAN).



' Chez Thales, les apprentis et les stagiaires jouent un rôle essentiel en garantissant la diversité des talents et le développement des compétences essentielles ' indique le groupe.



Au cours des 10 dernières années, les effectifs du Garden Island Defence Precinct (GIDP) de Thales ont aidé plus de 100 apprentis et stagiaires à se qualifier dans le domaine de leur choix, renforçant ainsi les véritables capacités de l'industrie australienne ; aider le personnel de la Royal Australian Navy à rester équipé et en sécurité en mer.





