Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : un simulateur de vol H145 inauguré au Texas Cercle Finance • 10/05/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Le centre de simulation Helisim, situé au sein des installations d'Airbus Helicopters de Grand Prairie, au Texas, a inauguré un nouveau simulateur de vol dédié à l'hélicoptère H145, le premier du genre dans la région, annonce Thales aujourd'hui. Helisim LLC, filiale d'Helisim SAS, a investi 22 millions de dollars dans cette nouvelle installation. Le simulateur H145 offrira la possibilité aux pilotes d'effectuer leur formation initiale et récurrente H145. 'Avec ce tout nouveau simulateur de vol complet de pointe H145 Level-D, nos clients nord-américains peuvent expérimenter les plus hauts niveaux de formation H145', a commenté Romain Trapp, président d'Airbus Helicopters et responsable de la région Amérique du Nord.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.42%