Thales : un simulateur de vol certifié aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Thales annonce que son simulateur de vol Reality H de l'hélicoptère H145 vient d'obtenir sa qualification FFS (Full Flight Simulator) niveau D, délivrée par la FAA, autorité de certification américaine. Il s'agit du premier Reality H de Thales implanté aux Etats-Unis, dans le centre d'entrainement Helisim, installé sur le site d'Airbus Helicopters à Grand Prairie (Texas). Il a pu démarrer l'exploitation commerciale dès la qualification obtenue. 'Développé en France, le simulateur Full Flight H145 offre aux pilotes une expérience immersive qui reproduit avec la plus grande fidélité les exigences de leurs missions opérationnelles', explique le groupe d'électronique de défense.

